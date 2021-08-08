Сборная Венгрии по водному поло стала бронзовым призером Олимпиады

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Венгерские ватерполисты обыграли противников из Испании в матче за третье место Олимпийских игр, которые завершаются в Токио.

Результат встречи - 9:5 в пользу сборной Венгрии.

Ватерполисты из Венгрии выиграли 16-ю медаль в истории Олимпиад и являются рекордсменами по этому показателю, всего на их счету 9 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовых медали.

В финале, который пройдет в воскресенье и начнется в 10:30 мск, встретятся сборные Греции и Сербии.