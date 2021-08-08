Сборная Сербии стала олимпийским чемпионом по водному поло второй раз подряд

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Сербские ватерполисты обыграли сборную Греции в финале Олимпийских игр, которые в воскресенье завершаются в Токио.

Результат встречи - 13:10.

Сербия второй раз подряд выиграла Олимпийские игры, кроме этого на счету сербской команды две бронзовые награды.

Греция, завоевавшая серебро, впервые играла в финале Олимпиады, до этого лучшим достижением сборной было четвертое место на домашних Играх-2004, которые проходили в Афинах.

Ранее Венгрия выиграла бронзу, обыграв Испанию в матче за третье место.

Финал в мужских соревнованиях по водному поло стал последним спортивным событием Олимпийских игр в Токио. Церемония закрытия ОИ-2020 начнется в воскресенье в 14:00 мск.