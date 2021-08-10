Белорусская ассоциация гимнастики объяснила взломом аккаунта оскорбления в адрес России

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Белорусская ассоциация гимнастики извинилась за появления в соцсети от ее имени слова, высмеивающие российский спорт.

"8 августа был осуществлен несанкционированный вход в аккаунт Белорусской ассоциации гимнастики в сети Facebook. Все комментарии, появившиеся в этот промежуток времени, не имеют отношения к Белорусской ассоциации гимнастики", - говорится в заявлении организации, текст которого опубликован на ее странице в фейсбуке.

"Приносим извинения за некорректные комментарии, появившиеся в сети. В данный момент проводятся техническо-регламентные работы, призванные увеличить надежность аккаунта Белорусской ассоциации гимнастики. Спасибо за понимание", - отметили в ассоциации.

Ранее в фейсбуке от имени организации появился комментарий в ответ на реплику читателя на тему скандала в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио (эксперты считают, что россиянкам поставили незаслуженно низкие оценки), в комментарии российские спортсмены были названы "псевдовеликими", кроме того, был высмеян тот факт, что сборная России в медальном зачете разместилась на пятом месте, а не выше.

"Белорусская ассоциация гимнастики с огромным уважением относится ко всем странам, успешно развивающим наш любимый вид спорта. Олимпийские игры в Токио собрали лучших спортсменок, которые подарили яркое соперничество и эмоции. Белорусская ассоциация гимнастики ни имеет отношения к эмоциональным оценочным суждениям, связанным с результатами соревнований по художественной гимнастике", - говорится в заявлении.

"От всей души поздравляем победителей и призеров олимпийского турнира и желаем всем спортсменкам хорошо подготовиться и выступить на Олимпиаде в Париже. Особенно хочется поддержать российских гимнасток, победные традиции которых вносят огромный вклад в развитие этого прекрасного вида спорта. На протяжении долгого времени нас связывают добрые отношения со Всероссийской федерацией художественной гимнастики, к которой мы относимся с большим уважением", - отметили в Ассоциации гимнастики Белоруссии.