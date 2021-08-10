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Патриарх Кирилл назвали успехи россиян на ОИ очевидными всем честным людям

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил российских спортсменов с успешным выступлением на Олимпийских играх в Токио и пожелал им новых высоких достижений.

"Спорт, к сожалению, не всегда отделен от политики, и мы могли в этом убедиться, наблюдая за ходом соревнований. Но никакие политические препоны не смогли умалить ваших результатов, которые очевидны профессионалам и всем честным людям, не говоря уже о миллионах наших соотечественников, которые с надеждой переживали за вас в течение всего этого времени", - говорится в обращении патриарха к олимпийской сборной.

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Предстоятель Церкви отметил, что спортсмены достойно представили Россию на этих международных соревнованиях и, "несмотря на непростую обстановку, в которой проходили состязания, героически боролись за победу, явили несгибаемую волю, настоящую солидарность и взаимную поддержку, показывая всему миру, что в основе российского спорта лежит прежде всего стремление в честной борьбе достигать максимальных результатов".

Патриарх считает, что "победы достоин только тот, кто не превозносится горделиво над соперником", и, по его мнению, российские спортсмены, относясь с "неизменным уважением" ко всем, кто соревновался с ними, демонстрировали братские чувства к атлетам из тех стран, в которых проживают "единые с нами по крови и вере народы, и это - несмотря на все внешние, нередко искусственные разделения".

Предстоятель признался, что как патриарх всея Руси он сочувствовал также спортсменам из Украины, Белоруссии, Казахстана, Молдавии и других стран, "составлявших еще в недавнем прошлом нашу большую общую родину".

На прошедшей с 23 июля по 8 августа летней Олимпиаде в Токио россияне завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали, всего - 71. На Играх в Токио они перекрыли достижение сборной на Олимпиаде-2016 и по золотым медалям, и по общему количеству наград. В Бразилии пять лет назад россияне завоевали 56 медалей, в том числе 19 - золотых.

Патриарх Кирилл Олимпиада-2020

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