Российским триумфаторам Олимпиады-2020 вручат госнаграды

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами российских спортсменов, показавших высокие результаты на токийской Олимпиаде.

Как отмечается в документе, наград спортсмены удостоены за "большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на Играх XXXII Олимпиады 2020 года в Токио".

В списке награжденных - удостоенные Ордена Александра Невского, Ордена Почета, Ордена Дружбы, медалей Ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней и другие.

На прошедшей с 23 июля по 8 августа летней Олимпиаде в Токио россияне завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали, всего - 71. Российская команда стала пятой в медальном зачете.

На Играх в Токио они перекрыли достижение сборной на Олимпиаде-2016 и по золотым медалям, и по общему количеству наград. В Бразилии пять лет назад россияне завоевали 56 медалей, в том числе 19 - золотых.