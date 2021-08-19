Олимпиада TOKYO 2020

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Федерация гордится выступлением российских боксеров на ОИ в Токио

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Выступление отечественных боксеров на летних Олимпийских играх-2020 в Токио вызывают гордость, заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев.

"Из семерых боксеров пятеро вернулись с медалью - золото, серебро и три бронзы. Мы гордимся этим результатом", - сказал Щекутьев на пресс-конференции в четверг.

"Оценка женской сборной - удовлетворительно. Девушки завоевали одну бронзовую награду, надеемся, что на Олимпиаде в Париже наши девушки наконец-то завоюют золотую медаль", - добавил он.

Щекутьев отметил, что Федерация бокса России премирует медалистов после встречи спортсменов с президентом РФ.

Чемпионом олимпийского турнира боксеров в Токио стал Альберт Батыргазиев (весовая категория - до 57 кг), серебро завоевал Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг), бронзу - Андрей Замковой (до 69 кг), Глеб Бакши (до 75 кг), Имам Хатаев (до 81 кг), Зенфира Магомедалиева (до 75 кг).

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