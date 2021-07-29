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Волейболистки сборной России победили Китай

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Женская сборная России по волейболу добилась победы над командой Китая в матче очередного тура группового турнира на Олимпиаде в Токио.

Результат встречи – 3:2 (25:17, 23:25, 29:25, 27:25, 15:12) в пользу россиянок.

Набрав 5 очков в трех матчах, сборная России занимает третье место в группе В. У команды Китая 1 балл и пятое место в турнирной таблице. Для выхода в плей-офф надо занимать место в первой четверке. Всего в турнире принимают участие 12 команд, разделенные на две группы по шесть сборных в каждой.

Следующий матч сборная России проведет 31 июля с командой США.

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