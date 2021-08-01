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Бокс05:00Мужчины, 1/2 Финала, #1  РоссияПодробнее

Российские рапиристы завоевали серебро в командном турнире

В финале они проиграли Франции

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Российские рапиристы уступили в финале Олимпиады в Токио в командном соревновании.

Встреча закончилась поражением россиян со счетом 28:45.

Россияне Антон Бородачев, Кирилл Бородачев, Тимур Сафин и Владислав Мыльников завоевали серебряные медали Олимпиады 2020 года.

С учетом триумфа российских теннисистов в соревновании смешанных пар число наград, заработанных россиянами на ОИ, достигло 44. Из них 12 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых медалей.

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