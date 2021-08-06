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Женская сборная Японии по баскетболу сыграет с США в финале Олимпиады

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Баскетболистки сборной Японии обыграли сборную Франции в полуфинале Олимпийских игр, проходящих в Токио.

Итоговый счет встречи - 87:71 (14:22, 27:12, 27:16, 19:21). Самым результативным игроком матча стала француженка Сандрин Груда, набравшая 18 очков.

Япония встретится в финале со сборной США, матч пройдет 8 августа.

Франция 7 августа сыграет в матче за "бронзу" против Сербии.

Действующим олимпийским чемпионом является сборная США, которая выигрывала турнир 8 раз. Япония никогда не выигрывала медали Олимпийских игр.

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