Женская сборная Японии по баскетболу сыграет с США в финале Олимпиады
Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Баскетболистки сборной Японии обыграли сборную Франции в полуфинале Олимпийских игр, проходящих в Токио.
Итоговый счет встречи - 87:71 (14:22, 27:12, 27:16, 19:21). Самым результативным игроком матча стала француженка Сандрин Груда, набравшая 18 очков.
Япония встретится в финале со сборной США, матч пройдет 8 августа.
Франция 7 августа сыграет в матче за "бронзу" против Сербии.
Действующим олимпийским чемпионом является сборная США, которая выигрывала турнир 8 раз. Япония никогда не выигрывала медали Олимпийских игр.