В команде ОКР на ОИ в Токио сообщили об отсутствии случаев допинга

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - В команде Олимпийского комитета России на летней Олимпиаде в Токио не было выявлено случаев нарушения антидопинговых правил, заявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков в ходе онлайн конференции в субботу.

"Не было допинговых случаев в нашей команде. Это результат проделанной в последние годы работы. Поздравляю сотрудников Минспорта, РУСАДА, ФМБА", - сказал глава ОКР.

Поздняков отметил, что руководителям российской делегации удалось уберечь членов команды, проживающих в Олимпийской деревне, от заражения коронавирусом.

"За Олимпиаду не было ни одного случая заболевания спортсменов или официальных лиц в Олимпийской деревне. Поздравляю нашу делегацию, спортивных руководителей с тем, что мы выполнили нашу задачу - дать спортсменам возможность соревноваться. Мы свою задачу выполнили, и это является предметом для гордости", - сказал Поздняков.

Он также указал на отсутствие претензий со стороны МОК и ВАДА по исполнению решения CAS российскими спортсменами.

"Решение CAS выполнялись неукоснительно. Час назад я встречался с представителями Международного олимпийского комитета, по словам наших коллег, ни у них, ни у Всемирного антидопингового агентства и оргкомитета Игр нет претензий по исполнению решений CAS в части участия нашей команды в Олимпиаде", - сказал Поздняков.

В связи с санкциями CAS, наложенными на российский спорт в декабре 2020 года после окончания спора между Российским антидопинговым агентством и Всемирным антидопинговым агентством, запрещающими россиянам выступать под официальной символикой РФ, отечественные спортсмены были представлены под флагом Олимпийского комитета России, а вместо гимна России в честь победителей-россиян будет звучать музыка Петра Чайковского.

Ранее в СМИ появились высказывания президента Антидопингового агентства США Трэвиса Тайгарта, который усомнился в честности побед российских спортсменов. До этого американский пловец Райан Мерфи, проигравший россиянину Евгению Рылову борьбу за золото в финальном заплыве, назвал этот старт нечистым.