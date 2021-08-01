Олимпиада TOKYO 2020

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Бокс05:00Мужчины, 1/2 Финала, #1  РоссияПодробнее

Глава ОКР назвал успехи россиян на Олимпиаде причиной нападок на них

Глава ОКР назвал успехи россиян на Олимпиаде причиной нападок на них
Серебряный призер ОИ-2020 в командных соревнованиях по стрельбе из лука Ксения Перова
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Причиной нападок со стороны ряда зарубежных чиновников и спортсменов на российских атлетов стали высокие результаты отечественной команды на Играх в Токио, считает глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

"Причина абсолютно очевидна - успешное выступление наших спортсменов на этих Олимпийских играх", - сказал Поздняков на пресс-конференции в воскресенье.

Олимпиада-2020

Ранее в СМИ появились высказывания президента Антидопингового агентства США (USADA) Трэвиса Тайгарта, который усомнился в честности побед российских спортсменов. До этого американский пловец Райан Мерфи, проигравший россиянину Евгению Рылову борьбу за золото в финальном заплыве, назвал этот старт нечистым.

"Безусловно, большинство тех спикеров, которые говорят на эту тему, предполагали, что без допинга наши спортсмены не могут выступать. А наши спортсмены не просто словесно, а своими поступками и результатами, доказали обратное. Это, безусловно, лучший ответ на эти нападки", - отметил президент ОКР.

По словам Позднякова, ведомство не планирует обращаться в МОК в связи с высказываниями в адрес российских спортсменов.

"Не в наших правилах нарушать свободу слова – в том понимании, которое они себе позволяют", - сказал Поздняков.

"То, что наши спортсмены подобных комментариев не допускают, это повод для нашей с вами гордости. Потому что уровень наших спортсменов выше", - добавил он.

К настоящему моменту российские спортсмены заработали на Играх в Токио 38 медалей – 11 золотых, 15 серебряных, 12 бронзовых.

Олимпиада-2020

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