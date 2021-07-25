Россиянка Веснина вышла во второй круг теннисного турнира ОИ-2020
Кудерметова выбыла из турнира
Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Елена Веснина обыграла представительницу Латвии Елену Остапенко в первом круге Олимпиады-2020, которая проходит в Токио.
Веснина, занимающая в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) 305-ю позицию, обыграла Остапенко (30) с результатом 6:4, 6:7 (2:7), 6:4. Соперницы провели на корте 2 часа 18 минут.
Во втором круге Веснина сыграет против итальянки Камилы Джорджи (58).
В свою очередь, Вероника Кудерметова (33) уступила испанке Гарбинье Мугурусе (9) и завершила выступление в одиночном разряде Олимпийских игр.
Встреча, которая продолжалась 2 часа 2 минуты, завершилась со счетом 7:5, 7:5 в пользу Мугурусы.