Олимпиада TOKYO 2020

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Россиянка Веснина вышла во второй круг теннисного турнира ОИ-2020

Кудерметова выбыла из турнира

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Елена Веснина обыграла представительницу Латвии Елену Остапенко в первом круге Олимпиады-2020, которая проходит в Токио.

Веснина, занимающая в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) 305-ю позицию, обыграла Остапенко (30) с результатом 6:4, 6:7 (2:7), 6:4. Соперницы провели на корте 2 часа 18 минут.

Во втором круге Веснина сыграет против итальянки Камилы Джорджи (58).

В свою очередь, Вероника Кудерметова (33) уступила испанке Гарбинье Мугурусе (9) и завершила выступление в одиночном разряде Олимпийских игр.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 2 минуты, завершилась со счетом 7:5, 7:5 в пользу Мугурусы.

Хроника 22 апреля – 25 июля 2021 годаНаши на Олимпиаде 2020 в Токио
Олимпиада-2020 теннис

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