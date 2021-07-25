Олимпиада TOKYO 2020

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Теннисистка Александрова вышла во второй круг олимпийского турнира

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Россиянка Екатерина Александрова победила бельгийку Элизу Мертенс в первом круге теннисного олимпийского турнира на Играх в Токио.

Результат встречи – 4:6, 6:4, 6:4 в пользу россиянки. Продолжительность игры составила 2 часа 52 минуты.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Александрова занимает 34-е место, Мертенс – 17-е.

В следующем круге россиянка сыграет с 38-й ракеткой мира Надей Подороской, выступающей за Аргентину.

Открытие Олимпиады-2020 в Токио

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Олимпиада-2020 теннис

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