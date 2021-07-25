Японец Хоригомэ стал первым в истории чемпионом ОИ в скейтбординге
Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - На Олимпийских играх-2020 в Токио в воскресенье разыграли медали в скейтбординге, дисциплине, дебютировавшей в ОИ.
Первым в истории олимпийским чемпионом в скейтбординге стал представитель Японии Юто Хоригомэ. Серебряную медаль завоевал бразилец Келвин Хофлер, бронзовую – американец Джаггер Итон.
Помимо скейтбординга, новыми дисциплинами на Олимпийских играх стали серфинг, каратэ, спортивное скалолазание.