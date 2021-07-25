Американец Шейнер стал чемпионом ОИ в стрельбе из пневматической винтовки
Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Стрелок из США Уильям Шейнер выиграл золото в стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров на Олимпиаде-2020, проходящей в Токио.
Шейнер одержал победу с результатом 251,6 балла, что является новым олимпийским рекордом.
Второе место у китайца Лихао Шэн (250,9). Бронзовую медаль завоевал его соотечественник Ян Хаожань (229,4).
Россиянин Владимир Масленников занял восьмое место, набрав 123 балла.