Олимпиада TOKYO 2020

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Американец Шейнер стал чемпионом ОИ в стрельбе из пневматической винтовки

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Стрелок из США Уильям Шейнер выиграл золото в стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров на Олимпиаде-2020, проходящей в Токио.

Шейнер одержал победу с результатом 251,6 балла, что является новым олимпийским рекордом.

Второе место у китайца Лихао Шэн (250,9). Бронзовую медаль завоевал его соотечественник Ян Хаожань (229,4).

Россиянин Владимир Масленников занял восьмое место, набрав 123 балла.

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