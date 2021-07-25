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Медведев и Карацев проиграли в первом круге парного разряда Олимпиады

В мужской сетке парного разряда российских теннисистов не осталось

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Россияне Даниил Медведев и Аслан Карацев проиграли словакам Филипу Полашеку и Лукашу Клейну в первом круге олимпийского теннисного турнира в парном разряде.

Результат встречи - 7:5, 6:4 в пользу словацкой пары. Соперники провели на корте 1 час 23 минуты.

Ранее в первом круге парного разряда свой матч проиграли россияне Карен Хачанов и Андрей Рублев. Таким образом, все представители России завершили выступление в мужской сетке парного разряда Олимпийских игр.

Олимпийские игры проходят в Токио с 23 июля по 8 августа.

Хроника 22 апреля – 25 июля 2021 годаНаши на Олимпиаде 2020 в Токио
Олимпиада-2020 теннис

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