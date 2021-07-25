Медведев и Карацев проиграли в первом круге парного разряда Олимпиады
В мужской сетке парного разряда российских теннисистов не осталось
Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Россияне Даниил Медведев и Аслан Карацев проиграли словакам Филипу Полашеку и Лукашу Клейну в первом круге олимпийского теннисного турнира в парном разряде.
Результат встречи - 7:5, 6:4 в пользу словацкой пары. Соперники провели на корте 1 час 23 минуты.
Ранее в первом круге парного разряда свой матч проиграли россияне Карен Хачанов и Андрей Рублев. Таким образом, все представители России завершили выступление в мужской сетке парного разряда Олимпийских игр.
Олимпийские игры проходят в Токио с 23 июля по 8 августа.