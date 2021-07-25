Российская рапиристка Дериглазова вышла в финал Олимпиады

Еще одна россиянка Коробейникова поборется за третье место

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Фехтовальщица российской команды Ирина Дериглазова завоевала путевку в финал Олимпиады в Токио в соревновании рапиристок.

В полуфинале она нанесла поражение итальянке Аличе Вольпе – 15:10.

В решающем поединке в воскресенье Дериглазова встретится с американкой Ли Кифер, которая в полуфинале победила другую представительницу России Ларису Коробейникову (15:5).

Выход а финал Дериглазовой гарантирует России как минимум еще одну медаль в олимпийской копилке.