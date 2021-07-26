Олимпиада TOKYO 2020

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Женская сборная России по водному поло сыграла вничью с Венгрией

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Российские ватерполистки сыграли вничью с соперницами из Венгрии в матче группового турнира Олимпийских игр, которые проходят в Токио.

Встреча завершилась с результатом 10:10.

Сборная России занимает второе место в группе B, набрав 3 очка. Лидирует в группе сборная США (4 очка). На третьем месте идет Венгрия, набрав 1 очко. Четвертое и пятое места делят Китай и Япония, у них нет ни одного очка в активе.

В следующем матче, который запланирован на 30 июля, россиянки сыграют против соперниц из США.

В плей-офф выходят четыре лучшие команды из каждой группы.

Хроника 22 апреля – 26 июля 2021 годаНаши на Олимпиаде 2020 в Токио
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