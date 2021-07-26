Сборная России обыграла японцев на олимпийском турнире 3х3

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Мужская сборная России по баскетболу 3x3 победила японцев в пятом раунде группового турнира Олимпиады-2020, проходящей в Токио.

Результат встречи - 19:16. Национальная команда прервала серию из трех поражений подряд и сохраняет шансы на выход в плей-офф.

В турнирной таблице россияне с двумя победами занимают шестое место. На групповом этапе им осталось сыграть два поединка - с фаворитами игр Латвией и Сербией. В понедельник в 16:00 мск состоится матч с Латвией.

Турнир по баскетболу 3х3 на Олимпийских играх проходит впервые. В мужской сетке (как и в женской) играют восемь сборных. В плей-офф выйдут шесть команд, при этом обладатели первых и вторых мест выходят напрямую в 1/2 финала, команды с третьей по шестую - в 1/4 финала.