Олимпиада TOKYO 2020

спецпроект «Интерфакса» Интерфакс
НовостиНашиРасписаниеМедалиФотоОнлайны Весь спорт
Поиск

Сборная России обыграла японцев на олимпийском турнире 3х3

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Мужская сборная России по баскетболу 3x3 победила японцев в пятом раунде группового турнира Олимпиады-2020, проходящей в Токио.

Результат встречи - 19:16. Национальная команда прервала серию из трех поражений подряд и сохраняет шансы на выход в плей-офф.

В турнирной таблице россияне с двумя победами занимают шестое место. На групповом этапе им осталось сыграть два поединка - с фаворитами игр Латвией и Сербией. В понедельник в 16:00 мск состоится матч с Латвией.

Турнир по баскетболу 3х3 на Олимпийских играх проходит впервые. В мужской сетке (как и в женской) играют восемь сборных. В плей-офф выйдут шесть команд, при этом обладатели первых и вторых мест выходят напрямую в 1/2 финала, команды с третьей по шестую - в 1/4 финала.

Хроника 22 апреля – 26 июля 2021 годаНаши на Олимпиаде 2020 в Токио
Олимпиада-2020

Новости по теме

Олимпиада Tokyo 2020

Российский тхэквондист Храмцов обеспечил себе медаль ОИ, выйдя в финал

Россияне Бондарь и Минибаев завоевали бронзу в синхронных прыжках в воду

Россияне Бондарь и Минибаев завоевали бронзу в синхронных прыжках в воду

13-летняя японка стала первой в истории олимпийской чемпионкой в скейтборде

Российский теннисист Медведев вышел в третий круг Олимпиады

Александрова проиграла во втором круге теннисного турнира ОИ

Волейболисты сборной России победили США в матче Олимпиады

Олимпиада. 26 июля. Онлайн

Олимпиада. 26 июля. Онлайн

Российская тхэквондистка Минина завоевала серебро Олимпиады

Российская тхэквондистка Минина завоевала серебро Олимпиады

Россиянка Дериглазова завоевала серебро ОИ в соревновании рапиристок

Российская рапиристка Коробейникова завоевала бронзу Олимпиады

Российская рапиристка Коробейникова завоевала бронзу Олимпиады

Фотогалереи

Открытие Олимпиады-2020 в Токио
15

Открытие Олимпиады-2020 в Токио

Токио в преддверии Олимпиады
11

Токио в преддверии Олимпиады

Новости спорта

Российский тхэквондист Храмцов обеспечил себе медаль ОИ, выйдя в финал

Россияне Бондарь и Минибаев завоевали бронзу в синхронных прыжках в воду

Россияне Бондарь и Минибаев завоевали бронзу в синхронных прыжках в воду

13-летняя японка стала первой в истории олимпийской чемпионкой в скейтборде

Российский теннисист Медведев вышел в третий круг Олимпиады

Александрова проиграла во втором круге теннисного турнира ОИ

Волейболисты сборной России победили США в матче Олимпиады

Олимпиада. 26 июля. Онлайн

Олимпиада. 26 июля. Онлайн

Российская тхэквондистка Минина завоевала серебро Олимпиады

Российская тхэквондистка Минина завоевала серебро Олимпиады

Россиянка Дериглазова завоевала серебро ОИ в соревновании рапиристок

Российская рапиристка Коробейникова завоевала бронзу Олимпиады

Российская рапиристка Коробейникова завоевала бронзу Олимпиады
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cqafb', p2: 'emwl', puid6: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsScroll');