Штангистка из Китайского Тайбэя выиграла Олимпиаду с тремя рекордами
Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Штангистка из Китайского Тайбэя Ко Синчунь завоевала золото Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 59 кг.
По сумме лучших попыток в рывке и толчке Ко Синчунь подняла 236 кг (103+133). Суммарный результат, а также результат в каждом упражнении являются новыми олимпийскими рекордами.
Второе место заняла представительница Туркменистана Полина Гурьева (217; 96+121). Бронза - у японки Микико Андо (214; 94+120).
Россиянки в финальных соревнованиях не участвовали.