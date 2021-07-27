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Штангистка из Китайского Тайбэя выиграла Олимпиаду с тремя рекордами

Штангистка из Китайского Тайбэя выиграла Олимпиаду с тремя рекордами
Штангистка из Китайского Тайбэя выиграла Олимпиаду с тремя рекордами
Фото: Chris Graythen/Getty Images

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Штангистка из Китайского Тайбэя Ко Синчунь завоевала золото Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 59 кг.

По сумме лучших попыток в рывке и толчке Ко Синчунь подняла 236 кг (103+133). Суммарный результат, а также результат в каждом упражнении являются новыми олимпийскими рекордами.

Второе место заняла представительница Туркменистана Полина Гурьева (217; 96+121). Бронза - у японки Микико Андо (214; 94+120).

Россиянки в финальных соревнованиях не участвовали.

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