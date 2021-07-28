Олимпиада TOKYO 2020

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Американская пловчиха Ледеки стала шестикратной олимпийской чемпионкой

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Американка Кэти Ледеки завоевала золото Игр-2020 в Токио, выиграв заплыв на 1500 м вольным стилем.

Ее время – 15 минут 37,34 секунды.

Второй с отставанием в 4,7 секунды стала ее соотечественница Эрика Салливан. Третьей финишировала немка Сара Колер (+9,3).

Седьмой стала россиянка Анастасия Кирпичникова (+23,04).

Между тем, для Ледеки это золото стало шестым олимпийским в ее карьере. Четыре награды высшего достоинства она выиграла на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро, одну – на Олимпиаде-2012 в Лондоне.

Кроме того, она - 15-кратный чемпион мира, многократный автор мировых рекордов.

Олимпиада-2020

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