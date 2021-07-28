Хачанов вышел в четвертьфинал теннисного турнира ОИ
Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Карен Хачанов победил аргентинца Диего Шварцмана в третьем круге олимпийского турнира в Токио.
Результат встречи – 6:1, 2:6, 6:1 в пользу россиянина. Игр продолжалась 2 часа 1 минуту.
Хачанов в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает 25-е место, Шварцман располагается на 13-й строчке.
Следующим соперником российского теннисиста будет победитель пары Уго Умбер (Франция) – Стефанос Циципас (Греция).