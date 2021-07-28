Российская дзюдоистка Таймазова выиграла бронзу Олимпиады

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Российская дзюдоистка Мадина Таймазова стала бронзовым призером летних Олимпийских игр-2020 в Токио в весовой категории до 70 кг.

В поединке с хорваткой Барбарой Матич россиянка победила оценкой вазари.

В весовой категории до 90 кг в полуфинале олимпийского турнира россиянин Михаил Игольников уступил грузину Лаше Бекаури. Таким образом, Игольников сразится за бронзу позднее в среду с венгром Кристианом Тотом.

Это 20-я медаль россиян на турнире. Всего сборная России к настоящему моменту завоевала 7 золотых, 8 серебряных и 5 бронзовых медалей.

Новость дополняется