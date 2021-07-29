Олимпиада TOKYO 2020

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Женская сборная России по гандболу одержала первую победу после неудач на старте

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Женская сборная России по гандболу нанесла поражение соперницам из команды Венгрии в матче третьего тура группового этапа Олимпиды-2020 в Токио.

Встреча закончилась со счетом 38:31 (22:17).

Российские гандболистки располагаются на четвертом месте в своей группе набрав три очка. Следующим соперником женской сборной ОКР по гандболу станет команда Франции, матч состоится 31 июля.

Матчу против Венгрии предшествовали ничья россиянок с Бразилией (24:24) и крупное поражение от Швеции (24:36), что было оценено как неудача.

Россиянки - действующие победительницы Олимпийских игр по гандболу.

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