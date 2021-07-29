Олимпиада TOKYO 2020

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Пять медалей завоевали россияне в очередной день Олимпиады

Пять медалей завоевали россияне в очередной день Олимпиады
Василиса Степанова и Елена Орябинская
Фото: Seb Daly/Sportsfile via Getty Images

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Одну золотую, одну серебряную и три бронзовые медали заработали российские спортсмены в очередной соревновательный день летних Игр-2020 в Токио.

Награду высшего достоинства выиграли рапиристки Лариса Коробейникова, Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина и Марта Мартьянова, ставшие победителями командного турнира.

Серебряными призерами Олимпиады стали Елена Орябинская и Василиса Степанова в академической гребле в двойках распашных без рулевого.

Обладателями бронзы стали пловец Климент Колесников на дистанции 100 м вольным стилем, дзюдоист Нияз Ильясов в весовой категории до 100 кг и гимнастка Аделина Мельникова в личном многоборье.

Российская команда завершает очередной соревновательный день, имея в своем активе 8 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых медалей. С этими показателями она занимает четвертое место в медальном зачете.

Новым лидером зачета становится Китай (15, 7, 9). Команда Японии опустилась на второе место (15, 4, 6), сборная США находится на третьем (14, 14, 10).

"Интерфакс" вел текстовую трансляцию очередного соревновательного дня.

Российские триумфаторы Олимпиады-2020

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Женская сборная России впервые выиграла золото ОИ в командном многоборье. Команда, в составе которой выступили Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Лилия Ахаимова и Виктория Листунова, набрала 169,28 балла. Россиянин Максим Храмцов стал победителем летних Олимпийских игр-2020 в Токио, выиграв соревнования среди тхэквондистов в весовой категории до 80 кгРоссийский пловец Евгений Рылов финишировал первым в финальном заплыве на 100 м на спине. Он завоевал золотую медаль, преодолев дистанцию с новым рекордом Европы – 51,98 секунды.Российская саблистка София Позднякова завоевала золото ОИ. В финале она победила свою соотечественницу Софью Великую.Мужская сборная России по спортивной гимнастике победила в командном турнире в многоборье. Россияне Никита Нагорный, Давид Белявский, Денис Аблязин и Артур Далалоян заработали 262,500 балла.Виталина Бацарашкина принесла России первую золотую медаль ОИ-2020. Россиянка заняла первое место в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров, установив олимпийский рекорд.Россиянин Владислав Ларин выиграл золотую медаль олимпийского турнира по тхэквондо в весовой категории свыше 80 кгЖенская сборная России по фехтованию победила Францию в финале командного турнира. Цвета российской команды в этом матче защищали Лариса Коробейникова, Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина и Марта Мартьянова.
Женская сборная России впервые выиграла золото ОИ в командном многоборье. Команда, в составе которой выступили Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Лилия Ахаимова и Виктория Листунова, набрала 169,28 балла.
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