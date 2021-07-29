Пять медалей завоевали россияне в очередной день Олимпиады

Василиса Степанова и Елена Орябинская Фото: Seb Daly/Sportsfile via Getty Images

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Одну золотую, одну серебряную и три бронзовые медали заработали российские спортсмены в очередной соревновательный день летних Игр-2020 в Токио.

Награду высшего достоинства выиграли рапиристки Лариса Коробейникова, Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина и Марта Мартьянова, ставшие победителями командного турнира.

Серебряными призерами Олимпиады стали Елена Орябинская и Василиса Степанова в академической гребле в двойках распашных без рулевого.

Обладателями бронзы стали пловец Климент Колесников на дистанции 100 м вольным стилем, дзюдоист Нияз Ильясов в весовой категории до 100 кг и гимнастка Аделина Мельникова в личном многоборье.

Российская команда завершает очередной соревновательный день, имея в своем активе 8 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых медалей. С этими показателями она занимает четвертое место в медальном зачете.

Новым лидером зачета становится Китай (15, 7, 9). Команда Японии опустилась на второе место (15, 4, 6), сборная США находится на третьем (14, 14, 10).

"Интерфакс" вел текстовую трансляцию очередного соревновательного дня.