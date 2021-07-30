Олимпиада. 30 июля. Онлайн
21 комплект наград планируется разыграть в очередной соревновательный день Игр
Анна Пракатень - сереберяный призер!!
Наращивает темп россиянка! А лидер от нее не так уж и далеко!
А сейчас россиянка выходит на второе место!
Спортсменки преодолели отметку 1000 м. Наша спортсменка выдвигается на четвертое место. Но Эмма Твигг слишком оторвалась, догнать ее проблематично
В лидеры вырывается новозеландка Эмма Твигг
Конкретно сейчас Пракатень - в аутсайдерах. Но может это тактический маневр в стиле Борзаковского?
Дистанция - 2 километра
Гонка началась!
Сейчас в академической гребле будет женский заезд одиночек. Среди шести участниц финала - россиянка Анна Пракатень
С вами - Владимир Нардин!
В общем, постараюсь вам (да и себе) доступнее все это рассказать
Сегодня вообще много интересного ожидается. И финальные - с перспективой на золото - заплывы с участием россиян, и фехтование, и бокс, и игровые виды спорта. Особое почтение - легкой атлетике: уже начались квалификационные старты! Добро пожаловать, Королева спорта, на Игры-2020!
На заглавном фото вы видите российского теннисиста Карена Хачанова, который сегодня будет играть в полуфинале. Его соперник - "некто" Пабло Карреньо-Буста (Испания), преградивший вчера путь самому Даниилу Медведеву!
Сегодня будет разыграно свыше двух десятков наград, некоторые из них - прямо сейчас, в академической гребле: в некоторых финалах будут участвовать и россияне
Мы начинаем текстовую трансляцию очередного соревновательного дня летней Олимпиады в Токио, городе, где сейчас утро, 9 часов местного времени
Доброе то ли утро то ли ночь, уважаемые любители спорта!