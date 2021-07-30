Олимпиада TOKYO 2020

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Олимпиада. 30 июля. Онлайн

21 комплект наград планируется разыграть в очередной соревновательный день Игр

Олимпиада. 30 июля. Онлайн
Олимпиада. 30 июля. Онлайн
Фото: Tom Weller/DeFodi Images via Getty Images

03:40

Анна Пракатень - сереберяный призер!!

03:38

Наращивает темп россиянка! А лидер от нее не так уж и далеко!

03:37

А сейчас россиянка выходит на второе место!

03:36

Спортсменки преодолели отметку 1000 м. Наша спортсменка выдвигается на четвертое место. Но Эмма Твигг слишком оторвалась, догнать ее проблематично

03:35

В лидеры вырывается новозеландка Эмма Твигг

03:34

Конкретно сейчас Пракатень - в аутсайдерах. Но может это тактический маневр в стиле Борзаковского?

03:33

Дистанция - 2 километра

03:33

Гонка началась!

03:28

Сейчас в академической гребле будет женский заезд одиночек. Среди шести участниц финала - россиянка Анна Пракатень

03:26

С вами - Владимир Нардин!

03:25

В общем, постараюсь вам (да и себе) доступнее все это рассказать

03:23

Сегодня вообще много интересного ожидается. И финальные - с перспективой на золото - заплывы с участием россиян, и фехтование, и бокс, и игровые виды спорта. Особое почтение - легкой атлетике: уже начались квалификационные старты! Добро пожаловать, Королева спорта, на Игры-2020!

03:21

На заглавном фото вы видите российского теннисиста Карена Хачанова, который сегодня будет играть в полуфинале. Его соперник - "некто" Пабло Карреньо-Буста (Испания), преградивший вчера путь самому Даниилу Медведеву!

03:18

Сегодня будет разыграно свыше двух десятков наград, некоторые из них - прямо сейчас, в академической гребле: в некоторых финалах будут участвовать и россияне

03:17

Мы начинаем текстовую трансляцию очередного соревновательного дня летней Олимпиады в Токио, городе, где сейчас утро, 9 часов местного времени

03:16

Доброе то ли утро то ли ночь, уважаемые любители спорта!

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