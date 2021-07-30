Олимпиада TOKYO 2020

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Пловец Рылов заявил, что незадолго до победного финиша у него свело ноги

"Я неудовлетворен", - сказал автор нового олимпийского рекорда

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Российский пловец Евгений Рылов, с олимпийским выигравший финал на 200 м на спине в Токио-2020, оказался не очень доволен заплывом.

"Нет, неудовлетворен. Не проплыл я до конца последний полтинник. Либо я переработал по ходу соревнований, либо недоработал на тренировках. У меня был критический момент на последних 25 метрах, когда меня парализовало. Надо отдохнуть, ноги свело - просто жесть", - сказал Рылов в интервью "Матч ТВ".

По итогам заплыва Рылов, как сообщалось, стал первым. При этом он установил олимпийский рекорд - 1 минута 53,27 секунды.

Рылов стал двукратным олимпийским чемпионом: на ОИ-2020 ранее он выиграл "золото" в заплыве на 100 м на спине. Также на его счету имеется "серебро" Игр в Токио в эстафете.

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