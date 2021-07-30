Российский боксер Имам Хатаев вышел в полуфинал и гарантировал себе медаль
Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Российский боксер Имам Хатаев завоевал путевку в 1/2 финала летних Олимпийских игр в весовой категории до 81 кг.
В четвертьфинальном поединке он одолел представителя Испании Газимагомеда Джалилов.
Регламент боксерского турнира на Олимпийских играх не предусматривает поединков за третье место: в случае поражения в полуфинале спортсмен автоматически становится бронзовым призером.
Соперник россиянина по полуфиналу определится позднее.