Олимпиада TOKYO 2020

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Бокс05:00Мужчины, 1/2 Финала, #1  РоссияПодробнее

Хачанов проиграл Звереву и стал серебряным призером Олимпиады

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Россиянин Карен Хачанов уступил представителю Германии Александру Звереву в финале олимпийского теннисного турнира в Токио.

Результат встречи – 6:3, 6:1 в пользу Зверева. Продолжительность игры составила 1 час 21 минуту.

Таким образом, Зверев стал олимпийским чемпионом, Хачанов – серебряным призером. Для каждого из них эти медали стали первыми олимпийскими в карьере. При этом турниры серии Большого шлема они данные теннисисты не выигрывали.

Что касается рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Зверев занимает в нем пятое место, Хачанов – 25-е.

Между тем, позднее в воскресенье копилка отечественной сборной пополнится золотой и серебряной медалями, о чем стало известно после того, как в финал теннисного турнира среди смешанных пар попали исключительно россияне: "золото" и "серебро" разыграют Елена Веснина/Аслан Карацев и Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублев.

К настоящему моменту в активе российской команды 40 медалей – 11 золотых, 16 серебряных и 13 бронзовых.

Олимпиада-2020

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