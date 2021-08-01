Семь медалей завоевали россияне в очередной день Олимпиады

Гимнастка Анастасия Ильянкова Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Одну золотую, четыре серебряные и две бронзовые медали завоевали российские спортсмены в олимпийских соревнованиях, прошедших на Играх в Токио в воскресенье.

Награду высшего достоинства заработали теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев в соревновании смешанных пар. Серебряными призерами стали уступившие им в финале Елена Веснина и Аслан Карацев.

Также серебро получили теннисист Карен Хачанов в мужском одиночном разряде, гимнастка Анастасия Ильянкова в упражнении на брусьях и фехтовальщики Антон Бородачев, Кирилл Бородачев, Тимур Сафин и Владислав Мыльников в командном турнире рапиристов.

Бронзовыми призерами стали боксеры Имам Хатаев (весовая категория – до 81 кг) и Андрей Замковой (до 69 кг)

В активе российской сборной теперь 44 медали – 12 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых. В общем зачете она опустилась с четвертого на пятое место, пропустив вперед Австралию (14, 3, 14).

Возглавляет зачет Китай (24, 14, 13), в тройку лучших также входят США (20, 23, 16) и Япония (17, 5, 9).

Между тем, по общему числу наград российская команда занимает третье место. Лидирует сборная США (59), за ней располагается Китай (51). Япония и Австралия делят четвертое-пятое места (по 31).

Летние Олимпийские игры будут проходить до 8 августа.