Олимпиада TOKYO 2020

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Олимпиада. 2 августа. Онлайн

22 комплекта наград разыграют в Токио-2020

Олимпиада. 2 августа. Онлайн
Олимпиада. 2 августа. Онлайн
Фото: Tom Pennington/Getty Images

09:40

Победа! Россия выиграла у Испании!

09:39

Последняя минута матча. Наши ведет 34:30. Только что было спасение ворот в исполнении голкипера Анны Седойкиной. У нее вчера был День рождения, с чем мы Анну и поздравляем!

09:34

34:28 ведут гандболистки в матче с Испанией. Семиметровый бросок реализовала Фомина

09:30

А вот в волейболе наши проиграли турчанкам вторую партию - 23:25

09:28

Примерно за девять минут до конца игры испанки сократили отставание до четырех очков

09:24

09:19

А в гандболе счет стал 28:22 в пользу россиянок. Автор очередного гола в ворота испанок - вратарь Виктория Калинина! Соперницы вынуждены были заменить голкипера на полевого игрока (тонкости гандбольной игры в атаке, если кого-то из твоих удалили), атака не прошла, мяч подхватила наша вратарь, ну и бросила точно!

09:19

Наши волейболистки тоже уже вышли в четвертьфинал

09:17

Тем временем идет вторая партия женского волейбольного матча Россия - Турция. Наши выиграли первую партию - 25:21 и борются за успех во второй (21:20)

09:11

Мы подключились к эфиру уже во втором тайме. И как только это сделали, россиянки провели несколько результативных атак подряд и оторвались от соперниц - 24:20

09:10

Сейчас сборная России играет с Испанией в заключительном матче группового этапа. Место в четвертьфинале мы уже обеспечили, но от занятой позиции в группе тоже многое зависит. Прежде всего, возможность не нарваться в плей-офф на очень сложного соперника

09:07

Сегодня разыгрывают 22 комплекта наград. Российские атлеты в финалах еще не участвовали, но точно будут: например, в 10:50 за медали поборется Сергей Каменский - в стрельбе из винтовки из трех положений с 50 м

09:06

Здравствуйте, уважаемые любители спорта! Поздравляем вас с началом очередной рабочей недели и начинаем текстовую трансляцию очередного соревновательного дня летней Олимпиады в Токио!

Олимпиада-2020

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