Олимпиада. 2 августа. Онлайн

09:10

Сейчас сборная России играет с Испанией в заключительном матче группового этапа. Место в четвертьфинале мы уже обеспечили, но от занятой позиции в группе тоже многое зависит. Прежде всего, возможность не нарваться в плей-офф на очень сложного соперника