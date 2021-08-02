Олимпиада. 2 августа. Онлайн
22 комплекта наград разыграют в Токио-2020
Победа! Россия выиграла у Испании!
Последняя минута матча. Наши ведет 34:30. Только что было спасение ворот в исполнении голкипера Анны Седойкиной. У нее вчера был День рождения, с чем мы Анну и поздравляем!
34:28 ведут гандболистки в матче с Испанией. Семиметровый бросок реализовала Фомина
А вот в волейболе наши проиграли турчанкам вторую партию - 23:25
Примерно за девять минут до конца игры испанки сократили отставание до четырех очков
???? Испания – Команда ОКР ?— Гандбол России (@rushandball) August 2, 2021
Яркие фотокарточки первого тайма!
??: IHF#ROCTeam #Tokyo2020 pic.twitter.com/mi5ttvbf3I
А в гандболе счет стал 28:22 в пользу россиянок. Автор очередного гола в ворота испанок - вратарь Виктория Калинина! Соперницы вынуждены были заменить голкипера на полевого игрока (тонкости гандбольной игры в атаке, если кого-то из твоих удалили), атака не прошла, мяч подхватила наша вратарь, ну и бросила точно!
Наши волейболистки тоже уже вышли в четвертьфинал
Тем временем идет вторая партия женского волейбольного матча Россия - Турция. Наши выиграли первую партию - 25:21 и борются за успех во второй (21:20)
Мы подключились к эфиру уже во втором тайме. И как только это сделали, россиянки провели несколько результативных атак подряд и оторвались от соперниц - 24:20
Сейчас сборная России играет с Испанией в заключительном матче группового этапа. Место в четвертьфинале мы уже обеспечили, но от занятой позиции в группе тоже многое зависит. Прежде всего, возможность не нарваться в плей-офф на очень сложного соперника
Сегодня разыгрывают 22 комплекта наград. Российские атлеты в финалах еще не участвовали, но точно будут: например, в 10:50 за медали поборется Сергей Каменский - в стрельбе из винтовки из трех положений с 50 м
Здравствуйте, уважаемые любители спорта! Поздравляем вас с началом очередной рабочей недели и начинаем текстовую трансляцию очередного соревновательного дня летней Олимпиады в Токио!