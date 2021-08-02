Глава Федерации гандбола пообещал "дать по мозгам" тренеру россиянок за ошибки

"Я считаю, что так дискредитировать команду и издеваться над девчонками - нельзя", - сказал Шишкарев после победы над Испанией

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев в резкой форме раскритиковал работу главного тренера женской сборной Сергея Алексеева за ошибки во время победного матча над Испанией на Олимпиаде в Токио.

"Мы повторяем ошибки чемпионата мира, хотим загнать один состав, чтобы в конце ему не хватало сил, а у второго состава не было уверенности", - приводит слова Шишкарева "Спорт-Экспресс".

"Что мешало производить плавную ротацию по 10 минут? А сейчас одни вышли, создали задел, потом вышли вторые — потеряли этот задел, всю уверенность в себе. Вышел обратно первый состав, им сказали, что они лучше. Вот, что получилось", - отметил глава гандбольной федерации.

"Я считаю, что так работать, дискредитировать команду и издеваться над девчонками — нельзя. Девчонки молодцы, всем пятерка сегодня, ни к кому претензий нет. Но мы должны были закончить не с этим счетом, а с преимуществом в 13-15 мячей. Должна была получиться спокойная, фееричная игра, а тренер ее загубил. Получит по мозгам", — заявил Шишкарев.

Матч группового этапа Россия – Испания прошел в понедельник и завершился со счетом 34:31 в пользу россиянок, которые вышли в четвертьфинал со второго места в группе.