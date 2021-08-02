Олимпиада TOKYO 2020

спецпроект «Интерфакса» Интерфакс
НовостиНашиРасписаниеМедалиФотоОнлайны Весь спорт
Поиск
Теннис06:00Микст, Финал  Россия РоссияПодробнееТеннис06:00Мужчины, Финал  Германия РоссияПодробнееФехтование12:30Мужчины, Финал  Франция РоссияПодробнее

Глава Федерации гандбола пообещал "дать по мозгам" тренеру россиянок за ошибки

"Я считаю, что так дискредитировать команду и издеваться над девчонками - нельзя", - сказал Шишкарев после победы над Испанией

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев в резкой форме раскритиковал работу главного тренера женской сборной Сергея Алексеева за ошибки во время победного матча над Испанией на Олимпиаде в Токио.

"Мы повторяем ошибки чемпионата мира, хотим загнать один состав, чтобы в конце ему не хватало сил, а у второго состава не было уверенности", - приводит слова Шишкарева "Спорт-Экспресс".

"Что мешало производить плавную ротацию по 10 минут? А сейчас одни вышли, создали задел, потом вышли вторые — потеряли этот задел, всю уверенность в себе. Вышел обратно первый состав, им сказали, что они лучше. Вот, что получилось", - отметил глава гандбольной федерации.

"Я считаю, что так работать, дискредитировать команду и издеваться над девчонками — нельзя. Девчонки молодцы, всем пятерка сегодня, ни к кому претензий нет. Но мы должны были закончить не с этим счетом, а с преимуществом в 13-15 мячей. Должна была получиться спокойная, фееричная игра, а тренер ее загубил. Получит по мозгам", — заявил Шишкарев.

Матч группового этапа Россия – Испания прошел в понедельник и завершился со счетом 34:31 в пользу россиянок, которые вышли в четвертьфинал со второго места в группе.

Олимпиада-2020

Новости по теме

Олимпиада Tokyo 2020

Женская сборная России по волейболу проиграла Турции

Женская сборная России по гандболу обыграла Испанию

Олимпиада. 2 августа. Онлайн

Олимпиада. 2 августа. Онлайн

Тимановская отказалась возвращаться на родину и находится под охраной японских властей

Чехия предложила визу белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской

Чехия предложила визу белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской

Представители МОК пообщались с Кристиной Тимановской в Токио

Семь медалей завоевали россияне в очередной день Олимпиады

Семь медалей завоевали россияне в очередной день Олимпиады

Российские рапиристы завоевали серебро в командном турнире

Теннисисты Павлюченкова и Рублев обыграли Веснину и Карацева в финале ОИ

Теннисисты Павлюченкова и Рублев обыграли Веснину и Карацева в финале ОИ

Российская гимнастка Ильянкова выиграла серебро Олимпиады на брусьях

Фотогалереи

Олимпиада-2020 в Токио
17

Олимпиада-2020 в Токио

Российские триумфаторы Олимпиады-2020
9

Российские триумфаторы Олимпиады-2020

Открытие Олимпиады-2020 в Токио
15

Открытие Олимпиады-2020 в Токио

Токио в преддверии Олимпиады
11

Токио в преддверии Олимпиады

Новости спорта

Женская сборная России по волейболу проиграла Турции

Женская сборная России по гандболу обыграла Испанию

Олимпиада. 2 августа. Онлайн

Олимпиада. 2 августа. Онлайн

Тимановская отказалась возвращаться на родину и находится под охраной японских властей

Чехия предложила визу белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской

Чехия предложила визу белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской

Представители МОК пообщались с Кристиной Тимановской в Токио

Эстебан Окон из Alpine выиграл Гран-при Венгрии

Эстебан Окон из Alpine выиграл Гран-при Венгрии

Семь медалей завоевали россияне в очередной день Олимпиады

Семь медалей завоевали россияне в очередной день Олимпиады

Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины по футболу

Российские рапиристы завоевали серебро в командном турнире

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cqafb', p2: 'emwl', puid6: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsScroll');