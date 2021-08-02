Женская сборная России по гандболу обыграла Испанию

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Российские гандболистки обыграли соперниц из Испании в заключительном туре группового этапа Олимпийских игр, проходящих в Токио.

Встреча завершилась со счетом 34:31 (18:17) в пользу российской команды. Самыми результативными игроками встречи стали Анна Вяхирева и Марта Лопез Эрреро, забившие по семь мячей.

Ранее Россия досрочно вышла в плей-офф, а после победы над Испанией гарантировала себе второе место в группе B, набрав 7 очков. Возглавляет группу Швеция, которая также набрала 7 очков, но имеет матч в запасе и опережает Россию по дополнительным показателям.

Судьба сборной Испании (4 место, 4 очка) решится после завершения матча между сборными Венгрии (6 место, 2 очка) и Швеции. В случае победы Венгрия поднимется на четвертую позицию и лишит Испанию возможности играть в плей-офф.

В следующий раунд выходят четыре лучшие команды из каждой группы.

Сборная России является действующим олимпийским чемпионом.