Тренер Светланы Ромашиной нацелена увидеть ее на ОИ-2024

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Шестикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина может продолжать карьеру и выступать на самом высоком уровне, заявил старший тренер синхронисток Татьяна Данченко.

"Я мечтаю стать тренером семикратной олимпийской чемпионки. Шестикратная теперь есть, пятикратная и четырехкратная тоже. Света Ромашина в таких кондициях, что любой молодой спортсменке фору даст. И спокойно может и в Париже выступить", - цитирует Данченко пресс-служба Олимпийского комитета России.

Ранее в среду Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали "золото" летних Олимпийских игр-2020, показав лучший результат в соревновании по синхронному плаванию среди дуэтов. Они заработали 195,9079 балла.

Это 14-я награда высшего достоинства, завоеванная командой Олимпийского комитета России на Олимпиаде в Токио. Помимо этого, в активе команды 21 серебряная и 18 бронзовых медалей.

Ромашина стала самой титулованной синхронисткой в мире, завоевав шестую золотую медаль Олимпийских игр. Кроме того, она 21-кратная чемпионка мира, 13-кратная чемпионка Европы. Колесниченко стала двукратной олимпийской чемпионкой, также она 16-кратная чемпионка мира, 11-кратная чемпионка Европы.