Олимпиада TOKYO 2020

спецпроект «Интерфакса» Интерфакс
НовостиНашиРасписаниеМедалиФотоОнлайны Весь спорт
Поиск

Сборная России по волейболу победила Бразилию и вышла в финал

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Волейболисты сборной России нанесли поражение соперникам из команды Бразилии в полуфинале мужского олимпийского турнира.

Результат встречи - 3:1 (18:25, 25:21, 26:24, 25:23) в пользу сборной России.

В финале соперником россиян станет победитель второго полуфинала, где сыграют Франция и Аргентина. Финальный матч пройдет 7 августа.

Таким образом, сборная России гарантировала себе как минимум серебряную медаль летних Игр в Токио.

На групповом этапе сборная России одержала четыре победы (включая выигрыш у бразильцев – 3:0) при одном поражении и в плей-офф вышла с первого места в группе. В четвертьфинале подопечные финского специалиста Туомас Саммелвуо одолели команду Японии.

Россия один раз становилась победителем Олимпийских игр, выиграв турнир в Лондоне в 2012 году. Действующим олимпийским чемпионом является Бразилия.

Между тем, накануне из турнира выбыла женская сборная России, проигравшая в четвертьфинале бразильянкам.

Российские триумфаторы Олимпиады-2020

11
Синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали золото летних Олимпийских игр-2020 в соревновании дуэтовМуса Евлоев завоевал золото в греко-римской борьбе в весовой категории до 97 кгЖенская сборная России впервые выиграла золото ОИ в командном многоборье. Команда, в составе которой выступили Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Лилия Ахаимова и Виктория Листунова, набрала 169,28 балла. Российский пловец Евгений Рылов стал двукратным олимпийским чемпионом. Он завоевал золотую медаль в финальных заплывах на 100 и на 200 метров на спине.Мужская сборная России по спортивной гимнастике победила в командном турнире в многоборье. Россияне Никита Нагорный, Давид Белявский, Денис Аблязин и Артур Далалоян заработали 262,500 балла.Россиянин Максим Храмцов стал победителем летних Олимпийских игр-2020 в Токио, выиграв соревнования среди тхэквондистов в весовой категории до 80 кгВиталина Бацарашкина принесла России первую золотую медаль ОИ-2020. Россиянка заняла первое место в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров, установив олимпийский рекорд.Россиянин Владислав Ларин выиграл золотую медаль олимпийского турнира по тхэквондо в весовой категории свыше 80 кгЖенская сборная России по фехтованию победила Францию в финале командного турнира рапиристок. Цвета российской команды в этом матче защищали Лариса Коробейникова, Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина и Марта Мартьянова.Ольга Никитина, София Позднякова и Софья Позднякова стали обладательницами золота в командном турнире саблисток. Для Поздняковой это вторая победа на Играх в Токио: ранее она выиграла индивидуальный турнир по фехтованию на саблях.Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев выиграли золото летних Олимпийских игр в Токио в миксте, победив в финале соотечественников Елену Веснину и Аслана Карацева.
Синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали золото летних Олимпийских игр-2020 в соревновании дуэтов
Хроника 22 апреля – 05 августа 2021 годаНаши на Олимпиаде 2020 в Токио
Олимпиада-2020

Новости по теме

Олимпиада Tokyo 2020

МОК допустил дисциплинарные меры в отношении НОК Белоруссии из-за ситуации с Тимановской

МОК допустил дисциплинарные меры в отношении НОК Белоруссии из-за ситуации с Тимановской

Олимпиада. 5 августа. Онлайн

Олимпиада. 5 августа. Онлайн

Волейболистки сборной России проиграли Бразилии в четвертьфинале

Одну золотую медаль завоевали россияне в очередной день Олимпиады

Российские синхронистки Ромашина и Колесниченко выиграли золото ОИ

Российские синхронистки Ромашина и Колесниченко выиграли золото ОИ

Гандболистки сборной России победили Черногорию и вышли в полуфинал

Олимпиада. 4 августа. Онлайн

Олимпиада. 4 августа. Онлайн

Две медали заработали россияне в очередной день Олимпиады

Две медали заработали россияне в очередной день Олимпиады

Женская сборная России по водному поло вышла в полуфинал Олимпиады

Россиянин Муса Евлоев завоевал золото Олимпиады в греко-римской борьбе

Россиянин Муса Евлоев завоевал золото Олимпиады в греко-римской борьбе

Фотогалереи

Олимпиада-2020 в Токио
23

Олимпиада-2020 в Токио

Российские триумфаторы Олимпиады-2020
11

Российские триумфаторы Олимпиады-2020

Открытие Олимпиады-2020 в Токио
15

Открытие Олимпиады-2020 в Токио

Токио в преддверии Олимпиады
11

Токио в преддверии Олимпиады

Новости спорта

МОК допустил дисциплинарные меры в отношении НОК Белоруссии из-за ситуации с Тимановской

МОК допустил дисциплинарные меры в отношении НОК Белоруссии из-за ситуации с Тимановской

Олимпиада. 5 августа. Онлайн

Олимпиада. 5 августа. Онлайн

"Спартак" проиграл "Бенфике" в матче 3-го раунда квалификации ЛЧ

"Спартак" проиграл "Бенфике" в матче 3-го раунда квалификации ЛЧ

Волейболистки сборной России проиграли Бразилии в четвертьфинале

Одну золотую медаль завоевали россияне в очередной день Олимпиады

Белорусская спортсменка Тимановская прибыла в Вену

Российские синхронистки Ромашина и Колесниченко выиграли золото ОИ

Российские синхронистки Ромашина и Колесниченко выиграли золото ОИ

Луи ван Гал вновь возглавил сборную Нидерландов по футболу

Юрий Семин назначен новым тренером "Ростова"

Юрий Семин назначен новым тренером "Ростова"

Гандболистки сборной России победили Черногорию и вышли в полуфинал

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cqafb', p2: 'emwl', puid6: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsScroll');