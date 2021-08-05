Сборная России по волейболу победила Бразилию и вышла в финал

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Волейболисты сборной России нанесли поражение соперникам из команды Бразилии в полуфинале мужского олимпийского турнира.

Результат встречи - 3:1 (18:25, 25:21, 26:24, 25:23) в пользу сборной России.

В финале соперником россиян станет победитель второго полуфинала, где сыграют Франция и Аргентина. Финальный матч пройдет 7 августа.

Таким образом, сборная России гарантировала себе как минимум серебряную медаль летних Игр в Токио.

На групповом этапе сборная России одержала четыре победы (включая выигрыш у бразильцев – 3:0) при одном поражении и в плей-офф вышла с первого места в группе. В четвертьфинале подопечные финского специалиста Туомас Саммелвуо одолели команду Японии.

Россия один раз становилась победителем Олимпийских игр, выиграв турнир в Лондоне в 2012 году. Действующим олимпийским чемпионом является Бразилия.

Между тем, накануне из турнира выбыла женская сборная России, проигравшая в четвертьфинале бразильянкам.