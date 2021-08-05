Российский борец вольного стиля Заур Угуев завоевал золото ОИ
Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Россиянин Заур Угуев стал чемпионом летних Олимпийских игр в Токио, выиграв соревнования по вольной борьбе в весовой категории до 57 кг.
В финале он одержал победу над представителем Индии Кумара Рави.
Бронзовыми призерами в этой дисциплине стали Нурислам Санаев (Казахстан) и Томас Патрик Гилман (США).
🥇 ЗАВУР УГУЕВ — ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН!— Olympic Russia (@Olympic_Russia) August 5, 2021
Поздравляем с этой наградой! Финальный бой c 🇮🇳 Кумаром Рави завершился со счетом 7:4 🤼#КомандаОКР #ROCTeam #Tokyo2020 pic.twitter.com/lqctTTHD9Z
Таким образом, в активе сборной России на Игр-2020 появилась 16-я золотая медаль. Помимо этого, российские спортсмены завоевали 21 серебряную и 19 бронзовых медалей, а общее число их наград достигло 56.
Посмотри на это видео. Разве могли быть сомнения, что Угуев кому-то отдаст сегодня золото? Никаких 🙌— Матч ТВ (@MatchTV) August 5, 2021
Наш чемпион 🥇 pic.twitter.com/gdnqB1kcnQ