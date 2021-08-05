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Российский борец вольного стиля Заур Угуев завоевал золото ОИ

Российский борец вольного стиля Заур Угуев завоевал золото ОИ
Заур Угуев
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Россиянин Заур Угуев стал чемпионом летних Олимпийских игр в Токио, выиграв соревнования по вольной борьбе в весовой категории до 57 кг.

В финале он одержал победу над представителем Индии Кумара Рави.

Бронзовыми призерами в этой дисциплине стали Нурислам Санаев (Казахстан) и Томас Патрик Гилман (США).

Таким образом, в активе сборной России на Игр-2020 появилась 16-я золотая медаль. Помимо этого, российские спортсмены завоевали 21 серебряную и 19 бронзовых медалей, а общее число их наград достигло 56.

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