Женская сборная США по баскетболу вышла в финал Олимпиады

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Баскетболистки сборной США победили соперниц из Сербии в полуфинальном матче Олимпийских игр, проходящих в Токио.

Игра завершилась со счетом 79:59 (25:12, 16:11, 17:16, 21:20). Наиболее результативными игроками стали американка Бритни Гринер и сербка Ивонн Андерсон, набравшие по 15 очков.

В финале, который состоится 8 августа, сборная США встретится с победителем матча между Японией и Францией.

Женская сборная США является действующим олимпийским чемпионом. Всего американки выигрывали олимпийский турнир 8 раз, один раз становились серебряными призерами и один раз бронзовыми. Таким образом, женская сборная США получала медали на всех Олимпийских играх, кроме Олимпиады-80 в Москве, которую американцы бойкотировали.