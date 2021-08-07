Женская сборная США по водному поло третий раз подряд выиграла Олимпиаду

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Ватерполистки из США обыграли сборную Испании в финале Олимпийских игр, которые проходят в Токио.

Результат встречи - 14:5 в пользу американской команды.

Для сборной США эта победа стала третьей подряд на Олимпийских играх. Кроме этого американки дважды выигрывали серебряные медали и еще один раз получали бронзу.

Испания второй раз заняла второе место на олимпийском турнире, в финале Олимпиады-2012 в Лондоне испанки также уступили сборной США.

Бронзовые медали Олимпиады-2020 получила сборная Венгрии, обыгравшая команду из России.

Женское водное поло включено в олимпийскую программу с 2000 года.