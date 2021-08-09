Лукашенко счел действия легкоатлетки Тимановской на ОИ не самостоятельными

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, получившая убежище в Польше, принимала решения на Олимпиаде в Токио не самостоятельно, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Она бы сама этого не сделала, если бы ею не управляли", - сказал Лукашенко на встрече с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества в понедельник.

При этом президент заявил, что Тимановская занимает 36-е место в своей дисциплине - "больше не надо ни о чем говорить".

Тимановская в ходе Олимпиады раскритиковала белорусских чиновников за то, что ее без каких бы то ни было обсуждений решили включить в состав женской эстафеты 4 по 400 метров на легкоатлетическом турнире. В ответ НОК Белоруссии отозвал заявку на участие спортсменки в Играх. Оппозиционный белорусский фонд спортивной солидарности сообщил, что Тимановскую насильно вывозят из Токио. Глава ассоциации европейских олимпийских комитетов Спирос Капралос потребовал от Международного олимпийского комитета немедленного вмешательства.

Представители белорусской делегации доставили Тимановскую в аэропорт Токио для отправки на родину, однако там она обратилась за защитой к японской полиции. Тимановская провела ночь в отеле аэропорта под полицейской охраной. Затем ее привезли в посольство Польши в Японии. Варшава предоставила белорусской спортсменке гуманитарную визу.

Позднее Международный олимпийский комитет заявил, что лишил аккредитации двух тренеров белорусской сборной Артура Шумака и Юрия Моисевича на Олимпиаде в Токио в связи со скандалом вокруг Тимановской.