Kyodo узнало, что 40% мероприятий Олимпиады в Токио могут пройти без зрителей

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - На фоне ухудшающейся ситуации с коронавирусом власти Японии могут ужесточить лимит посещаемости на объектах Олимпийских игр в Токио с 10 тыс. до 5 тыс., в таком случае около 40% мероприятий пройдет без зрителей, сообщает Kyodo со ссылкой на официальных лиц, участвующих в обсуждении.

По данным агентства, за закрытыми дверями пройдут, скорее всего, все мероприятия, на которые продано более 5 тыс. билетов и те, которые проходят после 21:00. В эту категорию попадают церемонии открытия и закрытия, а также наиболее популярные у болельщиков соревнования: бейсбол, футбол, легкая атлетика.

Собеседник агентства из числа организаторов уточнил, что если антиковидные правила на Олимпиаде будут ужесточены, из запланированных 750 сессий 300 пройдут при пустых трибунах.

Установленный на данный момент лимит посещаемости - 10 тыс. зрителей на одном объекте, но на фоне растущего числа новых случаев COVID-19 японское правительство и оргкомитет, по данным Kyodo, считают очень сложным придерживаться этого решения.

В марте оргкомитет Токио-2020 принял решение, что иностранные болельщики не будут допущены на Олимпийские игры в этом году из-за пандемии коронавируса.

По данным соцопроса, проведенного изданием Yomiuri Shimbun, почти 60% японцев выступают за отмену или перенос Олимпийских игр в Токио. Отменить Игры призывали и японские врачи, предупреждая о риске появления "олимпийского" штамма коронавируса.

Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио должны были пройти летом 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса их пришлось перенести. В итоге Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа, Паралимпиада - с 24 августа по 5 сентября 2021 года.

По данным портала Worldometers, в Японии с начала июля ежедневно выявляют более 1,5 тыс. случаев заражения коронавируса, что выше, чем в конце июня.