Саблистки Позднякова и Великая обеспечили России золото и серебро ОИ

Они сыграют друг с другом в финале

Российские спортсменки Софья Позднякова и Софья Великая (слева направо) Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Россиянки София Позднякова и Софья Великая победили в полуфинальных поединках турнира саблисток и завоевали путевки в финал индивидуального олимпийского турнира в Токио.

В 1/2 финала Позднякова победила француженку Манон Бруне, а Великая взяла верх над представительницей Венгрии Анны Мартон.

Таким образом, копилка сборной России по итогам их противостояния в финале пополнится золотой и серебряной медалями. В настоящий же момент в активе сборной России на Играх в Японии 1 золотая, 4 серебряные и 3 бронзовые медали.

Начало финала запланировано на 14:45 мск.