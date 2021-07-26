Олимпиада TOKYO 2020

спецпроект «Интерфакса» Интерфакс
НовостиНашиРасписаниеМедалиФотоОнлайны Весь спорт
Поиск

Саблистки Позднякова и Великая обеспечили России золото и серебро ОИ

Они сыграют друг с другом в финале

Саблистки Позднякова и Великая обеспечили России золото и серебро ОИ
Российские спортсменки Софья Позднякова и Софья Великая (слева направо)
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Россиянки София Позднякова и Софья Великая победили в полуфинальных поединках турнира саблисток и завоевали путевки в финал индивидуального олимпийского турнира в Токио.

В 1/2 финала Позднякова победила француженку Манон Бруне, а Великая взяла верх над представительницей Венгрии Анны Мартон.

Таким образом, копилка сборной России по итогам их противостояния в финале пополнится золотой и серебряной медалями. В настоящий же момент в активе сборной России на Играх в Японии 1 золотая, 4 серебряные и 3 бронзовые медали.

Начало финала запланировано на 14:45 мск.

Хроника 22 апреля – 26 июля 2021 годаНаши на Олимпиаде 2020 в Токио
Олимпиада-2020

Новости по теме

Олимпиада Tokyo 2020

Российский тхэквондист Храмцов обеспечил себе медаль ОИ, выйдя в финал

Россияне Бондарь и Минибаев завоевали бронзу в синхронных прыжках в воду

Россияне Бондарь и Минибаев завоевали бронзу в синхронных прыжках в воду

13-летняя японка стала первой в истории олимпийской чемпионкой в скейтборде

Российский теннисист Медведев вышел в третий круг Олимпиады

Александрова проиграла во втором круге теннисного турнира ОИ

Волейболисты сборной России победили США в матче Олимпиады

Олимпиада. 26 июля. Онлайн

Олимпиада. 26 июля. Онлайн

Российская тхэквондистка Минина завоевала серебро Олимпиады

Российская тхэквондистка Минина завоевала серебро Олимпиады

Россиянка Дериглазова завоевала серебро ОИ в соревновании рапиристок

Российская рапиристка Коробейникова завоевала бронзу Олимпиады

Российская рапиристка Коробейникова завоевала бронзу Олимпиады

Фотогалереи

Открытие Олимпиады-2020 в Токио
15

Открытие Олимпиады-2020 в Токио

Токио в преддверии Олимпиады
11

Токио в преддверии Олимпиады

Новости спорта

Карпин подписал контракт с РФС и официально возглавил сборную России

Российский тхэквондист Храмцов обеспечил себе медаль ОИ, выйдя в финал

Россияне Бондарь и Минибаев завоевали бронзу в синхронных прыжках в воду

Россияне Бондарь и Минибаев завоевали бронзу в синхронных прыжках в воду

13-летняя японка стала первой в истории олимпийской чемпионкой в скейтборде

Российский теннисист Медведев вышел в третий круг Олимпиады

Александрова проиграла во втором круге теннисного турнира ОИ

Волейболисты сборной России победили США в матче Олимпиады

Олимпиада. 26 июля. Онлайн

Олимпиада. 26 июля. Онлайн

Российская тхэквондистка Минина завоевала серебро Олимпиады

Российская тхэквондистка Минина завоевала серебро Олимпиады

Россиянка Дериглазова завоевала серебро ОИ в соревновании рапиристок

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cqafb', p2: 'emwl', puid6: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsScroll');