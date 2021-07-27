Россиянин Малютин финишировал пятым в заплыве на 200 м вольным стилем

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Российский пловец Мартин Малютин занял пятое место по итогам финального заплыва на 200 м вольным стилем на летней Олимпиаде-2020 в Токио.

Его время – 1 минута 45,1 секунды.

Обладателем золотой медали стал британец Том Дин, преодолевший дистанцию за 1 минуту 44,22 секунды. Россиянина он опередил на 0,79 секунды.

Второе место занял еще один представитель Великобритании Данкан Скотт, отставший от своего соотечественника на 0,04 секунды.

Бронзу завоевал бразилец Фернандо Шеффер (+0,44).

В женском заплыве на 100 м на спине победила австралийка Кэйли Маккеон, установив олимпийский рекорд – 57,47 секунды.

Второй стала канадка Кайли Масс (+0,25), третьей – американка Реган Смит (+0,58).