Эстония впервые с 2008 года выиграла золото Олимпийских игр

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Женская сборная Эстонии завоевала золото летней Олимпиады-2020, выиграв командный турнир шпажисток.

В финале эстонские фехтовальщицы (Юлия Беляева, Катрина Лехис, Эрика Кирпу) победили сборную Южной Кореи – 36:32. В противостоянии за третье место Италия победила Китай - 32:31.

Между тем, для сборной Эстонии это первая золотая медаль на Олимпиадах после Игр в 2008 году в Пекине. В тот раз олимпийским чемпионом стал метатель диска Герд Кантер. С тех пор ни на летних, ни на зимних Олимпиадах на высшую ступень пьедестала эстонские спортсмены не забирались.

Что касается нынешней Олимпиады, помимо золота у эстонской команды также есть бронзовая медаль: ее завоевала Лехис на индивидуальном турнире шпажисток.