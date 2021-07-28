Павлюченкова проиграла в четвертьфинале теннисного турнира
Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова завершила выступление в одиночном разряде Олимпийских игр, уступив швейцарке Белинде Бенчич в 1/4 финала.
Встреча, продолжавшаяся 2 часа 13 минут, завершилась со счетом 6:0, 3:6, 6:3 в пользу Бенчич.
Павлюченкова занимает 18-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Бенчич идет на 12-й позиции.
За выход в финал Бенчич поборется с победительницей матча между Еленой Рыбакиной (Казахстан, 20) и Гарбинье Мугурусой (Испания, 9).