Олимпиада TOKYO 2020

спецпроект «Интерфакса» Интерфакс
НовостиНашиРасписаниеМедалиФотоОнлайны Весь спорт
Поиск

Павлюченкова проиграла в четвертьфинале теннисного турнира

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова завершила выступление в одиночном разряде Олимпийских игр, уступив швейцарке Белинде Бенчич в 1/4 финала.

Встреча, продолжавшаяся 2 часа 13 минут, завершилась со счетом 6:0, 3:6, 6:3 в пользу Бенчич.

Павлюченкова занимает 18-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Бенчич идет на 12-й позиции.

За выход в финал Бенчич поборется с победительницей матча между Еленой Рыбакиной (Казахстан, 20) и Гарбинье Мугурусой (Испания, 9).

Хроника 22 апреля – 28 июля 2021 годаНаши на Олимпиаде 2020 в Токио
Олимпиада-2020 теннис

Новости по теме

Олимпиада Tokyo 2020

Хачанов вышел в четвертьфинал теннисного турнира ОИ

Хачанов вышел в четвертьфинал теннисного турнира ОИ

Медведев вышел в четвертьфинал теннисного турнира

Российские пловцы завоевали серебро в эстафете 4х200 м вольным стилем

Кудерметова и Веснина вышли в полуфинал теннисного парного разряда

Олимпиада. 28 июля. Онлайн

Олимпиада. 28 июля. Онлайн

Три золотые медали завоевали россияне на Олимпиаде во вторник

Российский тхэквондист Ларин выиграл золото Олимпиады

Российский тхэквондист Ларин выиграл золото Олимпиады

Российские гимнастки впервые выиграли золото ОИ в командном многоборье

Российские гимнастки впервые выиграли золото ОИ в командном многоборье

Мужская сборная России по баскетболу 3х3 вышла в полуфинал

Штангистка из Китайского Тайбэя выиграла Олимпиаду с тремя рекордами

Штангистка из Китайского Тайбэя выиграла Олимпиаду с тремя рекордами

Фотогалереи

Олимпиада-2020 в Токио
12

Олимпиада-2020 в Токио

Открытие Олимпиады-2020 в Токио
15

Открытие Олимпиады-2020 в Токио

Токио в преддверии Олимпиады
11

Токио в преддверии Олимпиады

Новости спорта

Хачанов вышел в четвертьфинал теннисного турнира ОИ

Хачанов вышел в четвертьфинал теннисного турнира ОИ

Медведев вышел в четвертьфинал теннисного турнира

Российские пловцы завоевали серебро в эстафете 4х200 м вольным стилем

Кудерметова и Веснина вышли в полуфинал теннисного парного разряда

Олимпиада. 28 июля. Онлайн

Олимпиада. 28 июля. Онлайн

Овечкин подписал новый контракт с "Вашингтоном" на $47,5 млн за 5 лет

Овечкин подписал новый контракт с "Вашингтоном" на $47,5 млн за 5 лет

Три золотые медали завоевали россияне на Олимпиаде во вторник

Российский тхэквондист Ларин выиграл золото Олимпиады

Российский тхэквондист Ларин выиграл золото Олимпиады

Российские гимнастки впервые выиграли золото ОИ в командном многоборье

Российские гимнастки впервые выиграли золото ОИ в командном многоборье

Мужская сборная России по баскетболу 3х3 вышла в полуфинал

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cqafb', p2: 'emwl', puid6: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsScroll');