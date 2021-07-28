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Женская сборная России по баскетболу 3х3 вслед за мужской вышла в финал

В решающем матче российские баскетболистки сыграют с командой США

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Женская сборная России обыграла соперниц из Китая и вышла в финал олимпийского турнира по баскетболу в формате 3х3.

Полуфинальный матч завершился со счетом 21:14 в пользу сборной России.

В финале, который также состоится в среду, российские спортсменки сыграют против сборной США.

На групповом этапе Россия уступила США со счетом 16:20.

Ранее в финал также вышла мужская сборная России.

Баскетбол 3х3 впервые представлен в программе Олимпийских игр.

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