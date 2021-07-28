Сборная России по баскетболу 3х3 вышла в финал

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Сборная России победила Сербию в полуфинале мужского турнира по баскетболу 3х3 в рамках летней Олимпиады в Токио.

Результат встречи - 21:10 в пользу российской команды.

Таким образом, россияне обеспечили себе как минимум серебро.

В финале, который пройдет в среду позднее, сборная России сыграет с победителем пары Латвия - Бельгия.

Между тем, на олимпийскую медаль претендует и женская сборная России, которой в 1/2 финала предстоит сыграть с Китаем.