Сборная Китая по плаванию с рекордом мира выиграла женскую эстафету

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Китайские пловчихи завоевали "золото" летней Олимпиады в Токио в эстафете 4х200 м вольным стилем.

Они преодолели дистанцию за 7 минут 40,33 секунды, что является новым рекордом мира.

Второй стала сборная США (7:40.73), третьей – команда Австралии (7:41.29). Они также приплыли быстрее предыдущего рекорда (7:41.50), принадлежавшего Австралии, и в итоге обновили высшие достижения в своих конфедерациях.

Сборная России (Анна Егорова, Валерия Саламатина, Вероника Андрусенко, Анастасия Гуженкова) финишировала пятой. Отстав от Китая на 11,82 секунды.