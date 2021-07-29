Российские рапиристки вышли в финал командного турнира
Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Женская сборная России по фехтованию завоевала путевку в финал Олимпийских игр-2020 в командном турнире рапиристок.
В полуфинале российская команда, в составе которой выступили Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова, победила сборную США – 45:42.
Таким образом, сборная России гарантировала себе как минимум "серебро".
Борьбу за награду высшего достоинства Игр в Токио россиянки поведут с командой Франции. Встреча запланирована на 13:55 мск.