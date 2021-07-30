Олимпиада TOKYO 2020

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Хачанов вышел в финал теннисного турнира Олимпиады

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Карен Хачанов обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусту в полуфинале Олимпийских игр, проходящих в Токио.

Результат встречи - 6:3, 6:3 в пользу Хачанова. Для победы ему потребовался 1 час 19 минут.

Хачанов занимает 25-ю позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Карреньо-Буста идет на 11-м месте.

В финале Хачанов встретится с победителем матча между сербом Новаком Джоковичем (1) и немцем Александром Зверевым (5).

Последний раз теннисист из России выходил в финал Олимпиады в 2000 году, тогда олимпийским чемпионом стал Евгений Кафельников.

Олимпиада-2020 теннис

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