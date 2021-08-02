Женская сборная России по волейболу проиграла Турции

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Волейболистки сборной России уступили соперницам из Турции в матче группового турнира Олимпиады в Токио.

Результат встречи - 3:2 (21:25, 25:23, 25:23, 15:25, 15:10) в пользу Турции.

Сборная России завершила групповой этап на четвертом месте в группе B, набрав 9 очков. Турция заняла третье место, также набрав 9 очков, но опередив России по дополнительным показателям. Первое место в группе заняла сборная США (10 очков), второе - Италия (10 очков).

В плей-офф выходят четыре лучшие команды каждой группы. Россиянки в 1/4 финала встретятся с победителями группы A, где на данный момент лидирует Сербия, однако Бразилия в понедельник может занять первое место, если обыграет аутсайдера группы Кению, не набравшую на турнире ни одного очка.